Pazzini: «L’Inter ha bisogno di vendere…». Le parole dell’ex calciatore

Giampaolo Pazzini ha parlato ai microfoni di DAZN del mercato dell’Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«L’Inter ha bisogno di vendere. Se non vendi Skriniar, ti finanzi con le cessioni dei giovani, che fra un paio di anni potrebbero essere grandissimi rimorsi. Però mi chiedo, c’è una squadra italiana pronta ad investare 15 milioni per un giovane ed aspettarlo per due tre stagioni?»