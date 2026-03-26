Pazzini critico con l’Italia: «Dal 2008 abbiamo provato a scopiazzare la Spagna e ci siamo snaturati, mancano calciatori alla Cassano! Su Pio Esposito…»

L’ex attaccante di Sampdoria, Inter e Milan, Giampaolo Pazzini, ha voluto dire la sua in vista di Italia Irlanda del Nord: le sue parole

Intervistato da la Repubblica, Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Nazionale e dell’Inter, ha indicato in Pio Esposito, giovane centravanti nerazzurro, una possibile risorsa decisiva per la sfida con l’Irlanda del Nord.

Critiche al sistema e nostalgia dei talenti

Nel corso dell’intervista, Pazzini ha parlato anche della crisi del calcio italiano, sottolineando la necessità di investire su strutture e settori giovanili, oltre al bisogno di ritrovare profili imprevedibili e talentuosi.

Il futuro tra tv e panchina

L’ex bomber ha poi riflettuto sul suo percorso da commentatore, spiegando di voler evitare banalità, e ha ammesso che la tentazione di diventare allenatore esiste, pur riconoscendo la complessità del mestiere.

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LA CRISI DEL CALCIO ITALIANO – «Dal 2008 abbiamo provato a scopiazzare la Spagna. Ci siamo snaturati, ora stiamo tornando alla tradizione ed era ora».

QUOTE MINIME – «Non servono quote minime. Dobbiamo investire in strutture e settori giovanili, si parte da lì».

GIOCATORI ALLA CASSANO – «Ne avremmo bisogno come l’aria. Mancano giocatori così».

PIO ESPOSITO – «La carta in più potrebbe essere Pio Esposito».

CARRIERA DA COMMENTATORE SPORTIVO – «Mi sono reso conto che non serve dire cose banali. Tornassi indietro, lo avrei fatto anche da calciatore. Temevo la polemica».

FUTURO DA ALLENATORE? – «La tentazione c’è, ma è un mestiere complicato».