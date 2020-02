Pellegrini, il riposo che può far bene. Ricaricare per ripartire

Pellegrini salterà per squalifica la gara contro il Bologna. Un riposo forzato che può consentire al 7 di ricaricare le pile per ripartire al massimo

Il Giudice Sportivo ha ufficialmente fermato per una giornata di squalifica Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma sarà quindi costretto a guardare dalla tribuna la sfida contro il Bologna ma, in un momento del genere, questa sorta di riposo forzato potrebbe anche far bene.

Prima delle vacanze natalizie il 7 giallorosso era un protagonista assoluto dello scacchiera di Fonseca: le sue prestazioni d’altissimo livello (sopratutto quella di Firenze il 20 dicembre) l’avevano del tutto consacrato. Al rientro dalle ferie tutto è cambiato. Pellegrini ha perso lucidità e brillantezza, suscitando anche non poche critiche da parte del tifo capitolino. Dal punto di vista personale questo piccolo stop potrebbe essergli utile, per ricaricare le batterie e ripartire al massimo.