Pellegrini analizza: «Quello che non manca mai è la voglia di fare bene, a volte non basta come è successo»

Pellegrini dopo Inter Roma: «Quello che non manca mai è la voglia di fare bene, a volte non basta come è successo». L’analisi

Al termine del pirotecnico 5‑2 di San Siro, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha analizzato a Dazn con lucidità il crollo dei giallorossi sotto i colpi dell’Inter di Cristian Chivu. Nonostante la fiammata del momentaneo pareggio, la squadra capitolina non è riuscita a contenere la forza della capolista, ormai lanciata verso lo scudetto con i suoi 72 punti in classifica.

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PAROLE – «Secondo me è stato un po’ questo, siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, l’abbiamo reindirizzata con l’1-1 e poi hanno segnato con questo tiro da molto lontano prima di fine tempo. Poi siamo rientrati e subito abbiamo preso il terzo gol, mai facile reagire a tutti questi episodi. Sentivamo di poter comandare la partita come nel primo tempo, poi abbiamo preso gol così e non aiuta.

Momento negativo figlio del gol di Gatti? Non penso che un gol possa compromettere impegno, dedizione, voglia di vincere le partite. Sicuramente ci ha fatto arrabbiare, al di là dei punti persi, era stata vanificata una grande partita, come col Milan per esempio. Quello che non manca mai è la voglia di fare bene, a volte non basta come oggi. Davanti c’è l’Inter che è molto forte e messa bene in campo, allenata bene. Stiamo riscontrando difficoltà legate a episodi. Bisogna provare a spostare questi episodi e riportarli dalla nostra parte».