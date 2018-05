Il calcio di punizione horror di Pellegrini nel primo tempo di Roma-Liverpool scatena l’ironia del popolo dei social network: ecco i tweet-sfottò

Minuto 45 del primo tempo di Roma-Liverpool. Parziale 1-2 per i Reds, 7-3 il punteggio complessivo per la squadra di Jurgen Klopp. Skomina concede un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore dei Reds, abbastanza defilata sulla corsia sinistra. Una mattonella perfetta per mandare il pallone in mezzo all’area di rigore e sperare in una deviazione vincente. Ma qualcosa va storto. Dalla posizione sulla sinistra si prepara Pellegrini, centrocampista oggi titolare per l’assenza di Strootman.

Rincorsa breve, tiro potente ma la palla si perde alle stelle. Immediata la reazione del popolo dei social network che dà il via a una serie di immagini comiche per paragonare il tentativo balistico del centrocampista della Roma. Di seguito i tweet più esilaranti del popolo di Twitter al termine del primo tempo della semifinale di ritorno in Champions League.

Why would you let Lorenzo Pellegrini take that kick. Perfect position to cross it in and he lashes at it as if he was trying to score a field goal. W. T. F. #RomaLiverpool — Michael Faraone (@mikeyfara_one24) 2 maggio 2018

#Roma-Liverpool La amollezza di Schick e il calcio di punizione sperperato da Pellegrini alla fine del primo tempo sono più irritanti del peggior autogol 🤬 — Il mio nome è blond, gallo blond (@quifiniscemale) 2 maggio 2018

That free-kick from Pellegrini is still going 👋#UCL pic.twitter.com/Qqib6gOTmS — FourFourTwo ⚽ (@FourFourTwo) 2 maggio 2018

Les supporters de la Roma après le coup franc de Pellegrini #ROMLIV #ASRLIV pic.twitter.com/fnfn45l3L3 — BazaltLatch (@BazaltLatch) 2 maggio 2018

La punizione di Pellegrini… pic.twitter.com/Y7KcwTEK4K — Giuly ★☆★ ③⑤ (@GiulyADP) 2 maggio 2018