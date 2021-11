Pellegrini sicuro: «L’Inter vincerà lo scudetto. Barella un piccolo Matthäus»

Le parole di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, sul momento della squadra nerazzurra e sulla prossima sfida contro il Napoli

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter dello scudetto del 1989, si è soffermato sulla squadra nerazzurra e sul prossimo match di campionato con il Napoli in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «Mi chiama per sapere di Inter-Napoli? Stia tranquillo, l’Inter farà una grande partita e la porterà a casa. Di più: vincerà anche questo scudetto. E mi perdoni, ma questa squadra mi ha fatto emozionare».

DZEKO E BARELLA – «Lo accosto a Serena, piedi e testa importanti allo stesso modo. E Aldo fu decisivo per noi, quindi… Però nel mio cuore c’è Barella. È un piccolo Matthaus, un “tedesco di Cagliari”, in fondo i sardi sono testardi allo stesso modo. E lui mi sembra avere quella forza di volontà, quella capacità, quella mentalità che aveva Lothar. Le anticipo la risposta: sì, ce lo vedo proprio come futuro capitano».