Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole

Pellegrino spiazza i tifosi del Parma: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò qua». Le dichiarazioni

Mateo Pellegrino è una delle rivelazioni più brillanti tra le squadre impegnate nella lotta salvezza. Il centravanti argentino del Parma, passato in gioventù anche dal settore giovanile dell’Inter, sta vivendo una stagione di grande impatto sotto porta, tanto da attirare l’interesse di diversi top club europei, compreso il Milan.

Nonostante l’attenzione crescente, il classe 2001 non sembra però intenzionato a pensare al futuro. Lo ha ribadito a margine di un evento organizzato oggi allo stadio Tardini, dove ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso in maglia crociata. Pellegrino ha però ammesso con sincerità che, prima o poi, un addio arriverà: un passaggio inevitabile nella carriera di un giocatore in piena ascesa.

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PARMA – «E’ passato già un anno dal mio arrivo, è passato molto veloce. Sono contento che in un anno sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto, con l’aiuto dei miei compagni. I i tifosi mi vogliono bene ed è la cosa più bella che c’è nel calcio. So solo che sono molto contento e molto comodo qui a Parma».

FUTURO – «Quanto resto a Parma? Io sono tranquillo, non mi piace guardare lontano perché perdi la bellezza del momento. Oggi il mio focus è sull’allenamento di domani. Ancora non so quanto tempo sarò qua».

GOL – «Se possono arrivare più cross in migliori condizioni, per me è meglio perché è un punto in cui sono forte. Devo provare a fare i gol anche in altri modi. Strefezza ci ha dato creatività, penso che adesso creiamo un po’ più di occasioni, magari nelle ultime partite non si è visto, però in generale dal suo arrivo siamo migliorati in quell’aspetto».