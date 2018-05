Perin Juventus, continuano le trattative: Mandragora contropartita tecnica per convincere il Genoa. Entro la fine della settimana ci saranno novità ufficiali

La Juventus è a un passo da Mattia Perin. Ieri non c’è stata la fumata bianca tra i piemontesi e il Genoa in Lega perché gli argomenti di cui parlare (ovvero i diritti tv) hanno avuto la precedenza. Eppure, entro la fine della settimana Perin può andare a giocare nella Juve. Tra domani e giovedì Preziosi e il duo Marotta-Paratici si rivedranno e cercheranno di chiudere del tutto per Perin. Per il portiere è pronto un contratto di cinque anni a due milioni e mezzo di euro a stagione, ora sta alle società riuscire a trovare un accordo.

La situazione è meno facile di quanto possa sembrare. La Juve vuole offrire dieci milioni di euro, ma il Genoa vuole di più. Rolando Mandragora può giocare un ruolo decisivo nell’affare Perin. Cresciuto nel Genoa, può tornare al Grifone come contropartita tecnica per riuscire a chiudere per il portiere. Mandragora vedrebbe di buon occhio la soluzione Genoa, ma non sarebbe l’unico nome in ballo per abbassare le richieste rossoblu. Emil Audero, Fabrizio Caligara e Moise Kean sono altri tre assi nella manica per la Juve. Mandragora, comunque, rimane il favorito. Vedremo se sarà la carta giusta per sbloccare Perin.