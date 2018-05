Per Cancelo Juventus e Inter a duello sul mercato: i bianconeri incontrano il Genoa per Perin e pensano a Kovacic del Real Madrid

Mateo Kovacic, poi Mattia Perin e infine Joao Cancelo, questo è il menù di calciomercato per la Juventus. I bianconeri cercheranno il tutto per tutto per il portiere del Genoa e lo faranno già oggi. Tra Juve e Genoa è in programma un incontro in Lega, il nome di Perin sarà all’ordine del giorno anche se è probabile che la chiusura definitiva dell’affare possa avvenire solo nelle prossime settimane. La differenza di vedute col Grifone è alta: la Juve offre dieci milioni di euro, Preziosi vuole venti milioni. Perin desidera la Vecchia Signora, ma molto dipenderà anche dalle contropartite tecniche. Si tratta.

Kovacic invece arriva dall’ennesima Champions League vinta con il Real Madrid. Già un’estate fa i bianconeri presero contatti con lo staff del croato, ma ora comprarlo è quasi un’impresa. Costa cinquanta-cinquantacinque milioni di euro, dopo la terza UCL vinta di fila è molto arduo riuscire a strapparlo al Real, soprattutto se dovesse partire Luka Modric. La Juventus comunque ci prova e inizia a prendere contatti di nuovo con l’entourage di Kovacic. Miralem Pjanic dovrebbe rimanere in bianconero, ma non si sa mai: se lasciasse il bosniaco, il croato sarebbe l’erede perfetto.

Serve anche un esterno e le ultime voci portano dritte all’Inter, o meglio, al Valencia. Joao Cancelo si è comportato molto bene nella sua avventura nerazzurra e l’Inter vorrebbe riscattarlo, ma i trentacinque milioni di euro richiesti dagli spagnoli sono troppi. La Juve ha iniziato a seguire con attenzione gli sviluppi della trattativa e pregusta il sorpasso sui rivali storici, anche se l’operazione non sta decollando. Lo spostamento di Cuadrado a terzino fa storcere il naso di fronte alla richiesta di più di trentacinque milioni di euro del Valencia: c’è già il colombiano, una spesa del genere sarebbe quasi inutile. Ma per Cancelo la Juventus c’è, eccome.