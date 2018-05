Juve, ‘dispetto’ all’Inter: pronto l’assalto a Cancelo

La Juventus è alla ricerca di un nuovo terzino destro. I bianconeri hanno messo gli occhi su Joao Cancelo dell’Inter

L’Inter non può riscattare Joao Cancelo per questioni di bilancio. Il terzino destro portoghese, da dicembre in avanti, è diventato importantissimo nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti e ha contribuito in maniera importante alla crescita dei nerazzurri e alla conquista del quarto posto che vuol dire Champions League. Il giocatore portoghese è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni ma l’Inter non può riscattare il giocatore in queste settimane perché deve iscrivere a bilancio plusvalenze per circa 40 milioni di euro e senza tante cessioni non può permettersi di inserire dei nuovi acquisti prima del 1° luglio.

La situazione legata a Joao Cancelo è in fase di stallo. L’esterno destro portoghese resterebbe volentieri in nerazzurro ma piace anche a molti club di Premier League e alla Juventus. Secondo SportMediaset, anche i bianconeri hanno messo gli occhi sul giocatore di proprietà del Valencia. Il giocatore rimarrebbe volentieri in Italia e il lusitano potrebbe diventare una sorta di ‘Dani Alves’ per Allegri, grazie alla sua duttilità (il tecnico sfruttò il brasiliano prima da terzino e poi da esterno d’attacco). La Juve è sulle tracce del giocatore portoghese: pronto lo ‘sgarbo’ all’Inter.