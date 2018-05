Un Dybala Real: con Cristiano Ronaldo sul piede di partenza, Perez punta il talento della Juventus (e non solo lui). Le ultime voci di mercato

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus qualora Cristiano Ronaldo andasse via dal Real Madrid. Ronaldo è stato chiaro e sembra che nei prossimi giorni possa salutare i blancos, che hanno intenzione di fare un colpaccio per sostituire il portoghese. Dalla Spagna parlano proprio di Dybala per il Real, anche se per ora si tratta solamente di voci di corridoio. Sta di fatto che i blancos cercano un sostituto di livello e la rosa dei nomi si è ristretta a Dybala e a Neymar, che clamorosamente potrebbe andare via dal Paris Saint Germain dopo un solo anno di permanenza.

Dybala piace a Florentino Perez, un’offerta importante sarebbe presa in considerazione dalla Juventus, scrive Tuttosport. In questo momento, la Juve sta valutando la cessione di Gonzalo Higuain e la sensazione è che uno tra il Pipita e la Joya possa andarsene. Higuain è il principale indiziato a andarsene, mentre Dybala verrebbe ceduto solo a fronte di un’offerta fuori di testa. Dipenderà molto anche da cosa farà Cristiano Ronaldo, ma intanto il nome di Dybala è finito nella lista dei desideri del Real Madrid. La Juve segue con molta attenzione gli sviluppi della vicenda.