C’è stata un’invasione di campo nel corso di Real Madrid-Liverpool, finalissima di Champions League disputata in quel di Kiev

L’infortunio occorso a Momo Salah, le due papere di Loris Karius, la rovesciata da cineteca di Gareth Bale e l’invasione di campo. Nella finalissima di Champions tra Real Madrid e Liverpool non ci siamo fatti mancare davvero nulla. Nonostante le severe misure di sicurezza dettate dalla Uefa e dalle amministrazioni locali sia all’interno che all’esterno dello stadio Olimpiskiy di Kiev, c’è chi è riuscito a raggiungere il prato verde dell’impianto sportivo.

Siamo nei minuti finali di Real Madrid-Liverpool quando Cristiano Ronaldo stoppa palla e s’invola verso l’area di rigore dei reds poi improvvisamente sbuca un tifoso in campo e due addetti alla sicurezza si precipitano in campo, placcandolo. L’invasione di campo ha inciso sull’azione del fuoriclasse portoghese che si è disimpegnato con varie finte per disorientare Van Dijk ma non ha potuto spostarsi sulla parte destra proprio perchè c’erano l’invasore e i due della security. Il direttore di gara ha quindi interrotto il gioco e CR7 è apparso visibilmente contrariato per quando accaduto in campo. Magari saremmo stati qui a raccontare il suo gol, con ogni probabilità anche l’ultimo con la casacca del Real.