Per Mattia Perin Milan, Juventus e Napoli sono pronte a farsi sotto: il portiere del Genoa è ironico a “Le Iene” e serio con i propri tifosi, vuole l’Europa

Il futuro di Mattia Perin è ancora tutto da scrivere. Il portiere ha lasciato ieri il Genoa in lacrime dopo la partita contro il Torino (leggi: Perin in lacrime al termine di Genoa-Torino: futuro alla Juventus? – FOTO). Adesso per lui si prospetta un calciomercato interessante, dato che la Juventus, il Milan e il Napoli si sono messe sulle sue tracce. C’è un retroscena importante da sottolineare, perché “Le Iene” hanno fatto uno scherzo a Perin e lo hanno ripreso di nascosto. Le telecamere lo hanno pizzicato mentre Perin si sfogava a tavola parlando di mercato: «Il Milan cerca portiere e prende Reina, il Napoli cerca un portiere e prende o Leno o Rui Patricio. Non riesco a capire perché vogliano prendere loro e non vogliano comprare me. Molto probabilmente sono io che sono diventato scarso».

Il messaggio a Milan e Napoli è anche, indirettamente, per la Juventus. I bianconeri sembrano la squadra più vicina al giocatore del Genoa, anche perché devono sostituire Gianluigi Buffon. Lo stesso Perin lo ha reso noto alla fine della partita di ieri con il Genoa, non vuole più lottare per la salvezza ma vuole giocarsi un posto in Champions League: «Qui è casa mia, c’è stata tanta emozione, ho cercato di nasconderlo anche se non ci sono riuscito benissimo. Ci sono delle probabilità che vada via. Credo che tutti i genoani, qualora me ne andassi, capirebbero il mio desiderio di voler giocare la Champions. Andrò da chi mi vorrà di più». La Juventus rimane in pole, il Napoli segue a ruota e così anche il Milan, che delle tre è l’unica a non essersi qualificata per la prossima Champions League.