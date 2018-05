Perin in lacrime al termine di Genoa-Torino: futuro alla Juventus? – FOTO

E’ sempre più vicino l’addio di Mattia Perin al Genoa: al termine della sfida con il Torino, il portiere ha salutato in lacrime i tifosi rossoblu. Futuro alla Juventus?

Pochi minuti fa è giunta al termine Genoa-Torino, gara valida per la 38^ giornata di Serie A 2017/2018. La sfida è terminata 1-2 per i granata, una partita che non aveva più nulla da chiedere al campionato ma che invece è stata importante per Mattia Perin. Protagonista da quattro stagioni con la casacca rossoblu, il portiere è ad un passo dall’addio: su di lui c’è la Juventus e gli ultimi rumors rivelano che la trattativa è pressochè conclusa…

L’assist di mercato lo ha dato lo stesso Mattia Perin al termine della sfida dello stadio Marassi di Genova: tutta la squadra, dopo il triplice fischio dell’arbitro, è andata verso la curva per salutare e ringraziare i tifosi. E l’estremo difensore, in lacrime, ha risposto con applausi ai cori provenienti dalla gradinata Sud. Grande commozione per il talento ciociaro, che lascia presagire un trasferimento sempre più vicino: sarà lui l’erede di Buffon alla Juventus? Oggi è arrivata un’ulteriore conferma…