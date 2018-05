Il portiere del Genoa, Mattia Perin, è pronto a lasciare i rossoblù per dire sì alla Juventus. L’estremo difensore non teme Szczesny

La Juventus ha in pugno Mattia Perin. I bianconeri vogliono due portieri forti per il dopo Buffon e dopo aver ingaggiato Wojciech Szczesny nella passata stagione, puntano anche sull’estremo difensore del Genoa per sostituire Gigi Buffon. La Juventus ha già avviato i contatti con il Genoa ma non ha ancora l’accordo con il club rossoblù che prova a guadagnare di più, provando ad allargare gli orizzonti e coinvolgendo anche altri club, come ad esempio il Napoli.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha in mano l’accordo con Perin: 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Mattia si sarebbe convinto e avrebbe detto di sì alla Juventus. Il portiere classe ’92 si sente pronto per il grande salto e non teme la concorrenza: agli amici ha confidato che stima Szczesny ma è convinto di potersi giocare il posto. Alla Juve ci sarà una gerarchia ben precisa, definita prima dell’inizio della stagione ma tra campionato, Champions e Coppa Italia ci saranno tante occasioni per mettersi in mostra. Manca ancora l’accordo con il Genoa che chiede 20 milioni, contro i 12 offerti dalla Juve ma c’è tempo per chiudere. Il Napoli, altro club interessato, prende tempo.