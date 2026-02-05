Juve, Perin sicuro: «Continuerò come ho sempre fatto a dare tutto me stesso per questi colori»

Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara tra Atalanta e Juventus. Ecco i temi principali spiegati prima della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

LA PAROLE

I CAMBIAMENTI DELLA SQUADRA – «Stiamo dimostrando che siamo cambiati molto, ci siamo messi in testa che uscire dalla zona di comfort ti porta miglioramenti. Poi sei costretto a far sempre di più per migliorati individualmente e come squadra».

LEGGI ANCHE –Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CONTENTO DI ESSER RIMASTO DOPO LE VOCI DI MERCATO? – «Sì, il mercato ormai è passato. Adesso abbiamo 4-5 mesi in cui dobbiamo raggiungere i nostri obbiettivi. Continuerò come ho sempre fatto a dare tutto me stesso per questi colori. Ho sempre fatto così e continuerò a farlo».