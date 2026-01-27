Perisic all’Inter: Psv-Bayern Monaco decisiva per il ritorno in nerazzurro. Il motivo e cosa filtra sul possibile affare

Perisic all’Inter: Psv-Bayern Monaco giocherà un ruolo decisivo per il ritorno in nerazzurro dell’esterno croato. Il motivo

L’attenzione dell’Inter non è rivolta solo al campo di allenamento di Appiano Gentile, ma si sposta in queste ore verso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’intreccio tra il calcio giocato e le dinamiche di mercato domina le prime pagine dei quotidiani sportivi e, come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il destino di una possibile operazione in entrata dipende da un risultato che non vede i nerazzurri direttamente protagonisti. Il titolo “Chivu tifa Bayern” è emblematico e svela la strategia della dirigenza di Viale della Liberazione in vista della sfida di domani sera tra Bayern Monaco e PSV Eindhoven, valida per l’ultimo turno della League Phase della Champions League.

Il piano di Chivu: esperienza sulla fascia

Cristian Chivu guarda con estremo interesse al match. Il motivo ha un nome e un cognome ben noti al popolo interista: Ivan Perisic. L’esterno croato milita attualmente nel club olandese. Il dossier legato a un suo clamoroso ritorno a Milano, mai del tutto archiviato, sta riprendendo quota nelle ultime ore, ma è vincolato a una condizione precisa: il cammino europeo del PSV.

Tutto dipende dalla Champions

La strategia di Marotta e Ausilio è chiara e legata ai verdetti continentali. Se il Bayern Monaco dovesse battere il PSV, sancendo l’eliminazione degli olandesi dalla Champions League, lo scenario cambierebbe radicalmente. Senza la vetrina della massima competizione europea, Perisic potrebbe spingere per lasciare Eindhoven e tornare in un ambiente che conosce alla perfezione, portando quella dose di esperienza e carisma internazionale che Chivu richiede per il rush finale della stagione.

L’attesa per il verdetto

Al momento, si tratta di un’ipotesi di lavoro, una suggestione che prende forma sullo sfondo. L’operazione “cavallo di ritorno” diventerebbe d’attualità concreta solo in caso di uscita del PSV dall’Europa che conta. L’Inter resta alla finestra: domani sera Chivu sarà il primo tifoso dei bavaresi, sperando che il risultato del campo possa sbloccare l’ultimo tassello del suo mercato di febbraio.

