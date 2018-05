Per Perisic Tottenham opzione difficile: l’Inter vuole molto, ma gli Spurs si fanno avanti. Ultime di mercato su Candreva e Miranda

L’Inter ha tre giocatori in rosa di cui vuole conoscere il futuro: Ivan Perisic, Antonio Candreva e Joao Miranda. Per quanto riguarda Perisic, va segnalato un recente interesse del Tottenham. La squadra inglese ha messo il croato tra i preferiti sul mercato, anche se gli Spurs potrebbero cambiare qualcosa a livello di guida tecnica e quindi per ora l’incertezza è massima. Dopo le voci sul Manchester United dello scorso anno, tornano di moda i rumors dalla Premier League per l’esterno d’attacco. Il costo si è alzato e l’Inter ha intenzione di cederlo solo di fronte a una di quelle offerte da capogiro, da almeno sessanta milioni di euro, ma forse è ancora troppo poco.

Se per Perisic le voci svaniscono di fronte alle richieste dei nerazzurri, per Candreva e Miranda c’è qualche nube in più. Il brasiliano entra nell’ultimo anno di contratto con l’Inter: rinnova o lascia? Le ultime news parlano di una firma sull’accordo coi milanesi, magari per spostare la scadenza al giugno del 2020. Molti più dubbi su Candreva. L’esterno ha disputato una stagione molto rivedibile e ha chiuso con zero gol all’attivo, il suo record negativo personale. Si parla di rinnovo anche per lui ma alcune fonti vicine all’Inter rivelano la volontà di venderlo, in caso di offerta buona. Se le proposte allettanti arrivano, l’Inter lo vende.