L’Inter si prepara alla sfida con la Juventus. Luciano Spalletti e le ultime di formazione: Candreva e Vecino titolari

Mentre Massimiliano Allegri sembra aver qualche dubbio in vista della trasferta della Juventus a San Siro, Luciano Spalletti ha chiara la sua Inter. Non ci saranno grossi cambiamenti, il modulo rimarrà il 4-2-3-1 che sta portando i nerazzurri a lottarsi un posto in Champions League. Semmai ci sarà qualche cambio riguardo i singoli, con protagonisti Matias Vecino e Antonio Candreva. Per quanto riguarda l’attacco, sarà titolare a destra proprio Candreva, ex di turno. Il numero 87 non ha ancora trovato la via del gol (non era mai successo che alla 35ª giornata fosse ancora a secco) e, soprattutto, ha bisogno di ritrovare fiducia. Spalletti ha deciso di puntare su di lui per via della sua esperienza, Cancelo dunque scalerà di nuovo in difesa e Karamoh si accomoderà in panchina. Serve equilibrio contro la Juventus, Candreva pare essere la scelta migliore in tale direzione.

Formazione Inter: più Vecino di Valero

A centrocampo, invece, Luciano Spalletti aveva un dubbio: Matias Vecino o Borja Valero? Il ballottaggio tra i due giocatori – entrambi ex della Fiorentina, abituati quindi alla rivalità con la Juve – vede favorito l’uruguaiano. Vecino ha altissime probabilità di giocare dal primo minuto in coppia con il rinato Brozovic nella cerniera di centrocampo. Più muscoli e meno geometrie, più fisicità e meno qualità: Spalletti vuole una linea mediana così, quindi i tifosi dell’Inter si aspettino Vecino titolare, a meno di clamorose novità. Per il resto non ci sono grossi dubbi per il mister toscano, che punterà in particolar modo su due calciatori che finora stanno facendo bene, ovvero Cancelo e Rafinha. Come detto, il portoghese partirà a destra in difesa e dovrà arginare Mandzukic e Alex Sandro. Rafinha invece è confermato dietro a Icardi, nella posizione in cui sta facendo faville.