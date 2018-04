L’Inter giocherà in casa contro una Juventus che prova a sorprendere: Allegri può tener fuori Benatia (e Dybala) e schierare Cuadrado come terzino in difesa

La Juventus si prepara alla sfida di San Siro contro l’Inter progettando qualche mossa un po’ folle, ma comunque calcolata e ragionata. Massimiliano Allegri sa il fatto suo e in passato ha dimostrato di saper rischiare, lo farà anche nel derby d’Italia e le sue scelte tattiche vedono protagonisti Medhi Benatia e Juan Guillermo Cuadrado. Partiamo dal marocchino, che senza dubbio non sta vivendo un momento facilissimo. Sta giocando bene ma alcune sue amnesie stanno costando caro alla Juventus (vedi Madrid o gara col Napoli), poi si è messo di mezzo anche Maurizio Crozza e la situazione è peggiorata. Benatia potrebbe rimanere fuori e non giocare Inter-Juventus. Per ora il favorito è Daniele Rugani, ma comunque Allegri si riserva di fare qualche sorpresa nelle prossime ore. Il toscano rimane avanti nel ballottaggio per un ruolo da difensore centrale dal primo minuto.

Formazioni Inter-Juventus: Cuadrado, back to the future

L’altra mossa, invece, riguarda Juan Guillermo Cuadrado. Il colombiano potrebbe tornare a giocare da terzino destro, come faceva i primi anni di carriera in Serie A. Allegri sta pensando di metterlo al posto di Lichtsteiner, in modo tale da contrapporlo a Perisic e D’Ambrosio. Più che per una questione difensiva, Allegri vuole sfruttare la corsa dell’ex viola per poter mettere in difficoltà la retroguardia interista. Cuadrado finora ha giocato diciannove partite in campionato e ha segnato quattro gol, l’ultimo dei quali contro l’altra milanese, il Milan, nello scontro di Pasqua all’Allianz Stadium. Certa anche l’assenza di Paulo Dybala, che paga un periodo di forma non esaltante. In avanti il trio di attaccanti vedrà Higuain al centro, Costa alla sua destra e Mandzukic a sinistra. Tutti rischi calcolati per Allegri.