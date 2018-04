Uno dei motivi per vedere Inter-Juventus è senza dubbio la cornice: San Siro sarà pieno, in più sarà record di incasso per la Serie A

Inter-Juventus andrà in scena stasera per l’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri e i bianconeri se la vedranno a San Siro ed è già una partita da record per il calcio italiano. Il Giuseppe Meazza sarà pieno in ogni ordine di posto, gli spettatori saranno ben 78.328, mentre l’incasso sarà il più grande nella storia della Serie A. Oltre cinque milioni di euro, per la precisione 5.297.508 euro, rendono il derby d’Italia di oggi la partita che ha il maggior incasso sia della stagione attuale sia di tutte quelle degli anni precedenti. Il primato finora spettava sempre a San Siro e all’Inter, ma in quel caso si trattava del derby di Milano: il 3-2 dell’andata ha portato 4.8 milioni di euro.

Inter-Juventus e il caro biglietti

L’altra faccia della medaglia è un problema che sta diventando abbastanza pesante per il calcio italiano: l’aumento del prezzo dei biglietti per assistere alle partite dal vivo, specie se si tratta di big match. Il costo minimo per un tagliando è, o meglio, era, di cinquanta euro, ma c’è anche chi ha speso trecentosettantacinque euro per le poltroncine. In pratica, gli spettatori saranno gli stessi di Inter-Milan (e anche del derby di un anno fa, il primo tutto asiatico), ma l’aumento del costo dei biglietti fa sì che Inter-Juventus sia da record. Per la prima volta, inoltre, viene sfondato il muro dei cinque milioni di euro di incasso. C’è chi si è lamentato per i prezzi, ma è una direzione ormai consolidata del calcio italiano, anche se a lungo andare rischia di togliere ancor di più i tifosi dagli stadi.