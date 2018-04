Orari Napoli Juventus, le ultime news dalla Serie A: ci sarà contemporaneità nella sfida per lo Scudetto, anche se ci saranno dei cambiamenti importanti per la 37ª e la 38ª giornata

Ci sono ancora quattro turni di Serie A da giocare, ma c’è chi guarda soprattutto agli ultimi due, quelli tradizionalmente più decisivi. Lo fa il Napoli, che nella giornata di ieri ha fatto presente la sua volontà di giocare in contemporanea con la Juventus nella 37ª e nella 38ª di questo campionato. Gli azzurri saranno accontentati, stando a quanto trapela dall’ambiente della Lega di Serie A: ci saranno dei cambiamenti nel calendario, ma Napoli e Juventus saranno in campo alla stessa ora per la penultima e l’ultima domenica (o l’ultimo sabato, è una questione ancora da decidere). La contemporaneità era valevole, e per certi versi obbligatoria, solo all’ultimo turno, ma quest’anno la Lega ha deciso di ampliarla fino alla 37ª giornata. Non ci sarà un unico orario per tutte e dieci le partite, ma andrà in scena qualcosa di simile.

Napoli e Juventus in contemporanea: un esempio

La lotta Scudetto è aperta come quella per la salvezza, ma anche Champions League e Europa League promettono scintille. Le partite saranno divise per “obiettivi” e quindi saranno decise le fasce orarie in base alla posta in gioco. Proviamo a fare un esempio per quanto riguarda la 37ª giornata. Il Napoli gioca a Genova contro la Sampdoria, la Juventus all’Olimpico con la Roma. Juventus e Roma giocheranno al solito orario ma, dato che le avversarie sono in corsa per UEL e UCL, allora anche per le pretendenti per un posto in Europa il fischio d’inizio avverrà al medesimo orario. Seguendo questo criterio, difficilmente Bologna-Chievo o Verona-Udinese si disputeranno nella stessa fascia di Roma-Juve. Lo stesso varrà per l’ultima giornata, nella quale probabilmente i match clou verranno lasciati per le 20.45. De Laurentiis ce l’ha fatta: il Napoli e la Juventus giocheranno in contemporanea.