Dalla Francia: il PSG su Dybala, la Juve fa il prezzo

Sirene francesi per Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus piace al PSG: le ultimissime notizie di calciomercato

Unai Emery non è più l’allenatore del PSG e a breve il club parigino dovrebbe annunciare l’ex Borussia Dortmund Tuchel. Il tecnico ha già chiesto un rinforzo per la prossima stagione: Paulo Dybala. L’allenatore ex BVB vorrebbe il numero 10 della Juventus per rinforzare l’attacco dei parigini, soprattutto in caso di partenza di Neymar. Il brasiliano potrebbe partire a fine stagione, direzione Real Madrid, e potrebbe essere rimpiazzato dall’argentino. Secondo Le 10 Sport, dopo Atletico Madrid, Barcellona e Manchester United, anche il Paris Saint-Germain starebbe seguendo la Joya bianconera.

Dybala è uno dei principali obiettivi di mercato del PSG che potrebbe presentare molto presto un’offerta alla Juventus. Il giocatore non sta attraversando un momento particolarmente esaltante ma ha ancora molto mercato. Zamparini, suo ex presidente, gli ha consigliato di lasciare la Vecchia Signora per andare a giocare in un campionato estero, la Liga spagnola. Paulo potrebbe provare a diventare il leader del PSG in caso di addio di Neymar e potrebbe provare a regalare la Champions League al presidente Al-Khelaifi. La Juve sarebbe disposta a privarsi del suo numero 10 ma solo per 140-150 milioni di euro: il PSG è avvisato.