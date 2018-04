Emery annuncia l’addio: «Lascerò il Psg a fine stagione»

Unai Emery ha annunciato in conferenza stampa la volontà di lasciare la guida del Psg a fine stagione: «Ringrazio tutti»

Nonostante uno scudetto, una Coppa di Francia (che potrebbero diventare due l’8 maggio), due coppe di Lega e due Supercoppe francesi, Unai Emery ha deciso di lasciare la guida del Paris Saint German a fine stagione. L’allenatore spagnolo ha deciso di concludere qui la sua avventura a Parigi, senza cercare vittoria in Champions League il prossimo anno. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Ho comunicato ai miei giocatori il mio addio. Ringrazio il presidente Nasser Al-Khelaïfi, il ds Antero Henrique, i tifosi e tutti i giocatori per queste due stagioni a Parigi. Ringrazio tutti, manca ancora la Coppa di Francia. Vado via con con il rispetto di tutti dopo una riunione di un’ora tra amici. Bisogna essere forti sin dall’inizio in Francia, credo fortemente in questo progetto e sono migliorato qui come allenatore. Se mi verrà da lui chiesto, aiuterò il nuovo allenatore».