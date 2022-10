Perrone: «Puntare su Allegri è una strategia sbagliata»

Roberto Perrone, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, punta il dito verso Allegri e la sua Juventus

Sul Corriere dello Sport, il giornalista Roberto Perrone considera come peccato originale della Juventus dell’ultimo periodo l’aver preso Allegri pensando che fosse l’equivalente in panchina di Cristiano Ronaldo, il quale peraltro se n’è andato via proprio al suo ritorno.



IL COMMENTO – «Ronaldo non è più in campo, prendiamo Ronaldo fuori, investiamo su di lui, sull’uomo in panca che può rimettere in sesto la squadra, come ha fatto nel 2014. Ecco, di nuovo, l’uomo con il tocco e tutto cambierà, si ritornerà all’antico. Ora si è capito che questa strategia ha fallito».