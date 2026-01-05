Pescara, addio a Vittorio Azzarà: una vita dedicata ai colori biancazzurri. Il comunicato del club e il cordoglio della società

Il mondo del calcio abruzzese si ferma per rendere omaggio a una delle sue figure più fedeli. Il Pescara è in lutto per la scomparsa di Vittorio Azzarà, storico dirigente che ha rappresentato una vera istituzione all’interno della società per oltre mezzo secolo. Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, il club ha voluto esprimere il proprio dolore ricordando un uomo che ha dedicato ben 51 anni della sua vita alla causa del Delfino.

Azzarà ha ricoperto con orgoglio e professionalità il delicato ruolo di accompagnatore ufficiale degli arbitri nelle gare casalinghe, diventando un punto di riferimento silenzioso ma imprescindibile. Come sottolineato nel comunicato diramato dalla società, la sua lunga militanza è stata segnata da promozioni esaltanti e momenti difficili, vissuti sempre con la stessa correttezza e amore viscerale per la maglia. I biancazzurri si stringono attorno alla famiglia, salutando un custode autentico della propria storia che non verrà dimenticato.

Figura storica del club, riferimento discreto e prezioso per oltre mezzo secolo. Un contributo costante, lontano dai riflettori. Il tuo esempio resterà. Ciao Vittorio, riposa in pace. pic.twitter.com/JAoCgXZ4OQ — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) January 5, 2026

IL COMUNICATO – «La Pescara Calcio piange la scomparsa di Vittorio Azzarà, figura storica del club e punto di riferimento silenzioso e prezioso per oltre mezzo secolo. Per 51 anni Vittorio ha vissuto il Delfino con dedizione assoluta, ricoprendo con orgoglio il ruolo di accompagnatore ufficiale degli arbitri nelle gare casalinghe. Un percorso lungo una vita, segnato da promozioni ed emozioni, momenti esaltanti e delusioni, affrontati sempre con la stessa passione, correttezza e amore per i colori biancazzurri. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va l’abbraccio sincero di tutta la Pescara Calcio, che oggi perde un uomo esemplare e un custode autentico della propria storia.

Ciao Vittorio, il tuo Delfino non ti dimenticherà».

QUI: le notizie più rilevanti del giorno dal mondo della Serie A