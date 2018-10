Piatek è inarrestabile! Dopo i gol con il Genoa è andato in rete anche con la Nazionale della Polonia

Piatek segna ancora! L’attaccante del Genoa, che ha trovato ben 9 gol in 7 partite di Serie A in questo inizio di stagione, non sembra volersi fermare! Questa sera, nella partita di Nation League tra Polonia e Portogallo, ha infatti trovato il suo primo gol con la sua Nazionale. Con un bel colpo di testa, scavalcando per altro Cancelo, ha insaccato in rete il gol del momentaneo 1-0. Per l’attaccante del Genoa e della Polonia, si tratta del 14esimo gol in questa stagione tra Coppa Italia, Serie A e Nation League.