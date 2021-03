Piccoli: «Potevo fare meglio oltre al gol, ecco cosa mi ha insegnato Gasperini»

Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Spezia commentando la sua prestazione. Ecco le sue parole

GOL – «Ringrazio lo staff medico per avermi rimesso in campo. Sono contento per il gol ma amareggiato per il risultato. Potevo fare meglio su un’altra situazione oltre al gol e sono dispiaciuto».

NZOLA – «Sta facendo bene, sta rientrando da un infortunio e bisogna avere pazienza. Lo aspettiamo e io nel frattempo mi farò sempre trovare pronto. Poi deciderà il mister».

GASP – «Gasperini mi ha insegnato come muovermi ina rea di rigore e a smarcarmi in profondità Al termine della partita è venuto a farmi i complimenti. Martedì sera li guarderò dalla tv».