Pio Esposito bianconero, la follia che l’Inter vuole evitare ad ogni costo

Pio Esposito continua ad essere al centro delle indiscrezioni di mercato: ipotesi bianconera, ma l’Inter vuole evitarlo ad ogni costo

Un Pio Esposito bianconero è un’immagine che qualsiasi tifoso dell’Inter non vorrebbe mai avere davanti agli occhi. L’attaccante di Castellammare di Stabia ha dimostrato con i fatti di essere pronto per palcoscenici importanti. Il primo anno all’Inter non lo ha intimidito, tanto da diventare un perno fondamentale della squadra di Chivu e rubare spesso il posto al più titolato Thuram.

Un rendimento che ha convinto Gattuso a dargli spazio in Nazionale, ripagato con tre gol da parte di Pio Esposito, ma che ha anche ingolosito le big d’Europa che in più di un’occasione hanno inviato emissari per studiare da vicino il 20enne. Giudizi ovviamente positivi, tanto che nelle scorse settimane si è parlato anche di un’offerta dell’Arsenal rispedita al mittente immediatamente dall’Inter.

La scelta della dirigenza nerazzurra da questo punto di vista è chiara: Esposito non è in vendita e per questo non c’è un prezzo. Certo, nel calcio moderno nessuno è totalmente incedibile e davanti ad una proposta fuori dai canoni normali, la posizione dell’Inter potrebbe cambiare.

Pio Esposito in bianconero, serve solo un’offerta folle

Una proposta che potrebbe arrivare, ad esempio, dal Newcastle, società che non bada certo a spese. Appena un anno fa ha acquistato Woltemade dallo Stoccarda, spendendo qualcosa come sessanta milioni di euro.

Pio Esposito nel mirino del Newcastle (Instagram Pio Esposito) – Calcionews24.com

Il giovane tedesco non ha però reso secondo le aspettative ed allora i Magpies stanno pensando ad un nuovo faraonico investimento in attacco. Su chi? Secondo Fabrizio Romano proprio su Pio Esposito. Il Newcastle penserebbe a lui per la prossima estate in maniera seria e la società inglese potrebbe presentarsi con un’offerta ricca all’Inter.

Questo però non dovrebbe cambiare le cose: Marotta nelle dichiarazioni rilasciate recentemente è stato chiaro ed ha detto che il futuro di Esposito è all’Inter. Per mantenere questa parola, i nerazzurri sono disposti a qualsiasi cosa, anche a respingere offerte economicamente importanti. Solo una follia, di quelle a tanti zeri, potrebbe portare il club lombardo a valutare una cessione del giovane bomber. Un’offerta da perdere la testa, ma a Casa Inter sono sicuri non accadrà: Pio Esposito è il presente e il futuro e di vederlo in bianconero, anche se la maglia è quella del Newcastle, nessuno ne ha voglia.