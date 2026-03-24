Pio Esposito titolare in Italia Irlanda del Nord? A cosa sta pensando davvero Gattuso per i playoff Mondiali. La mossa del ct azzurro!

Pio Esposito sarà titolare in Italia Irlanda del Nord? Ecco le idee di formazione del ct Gennaro Gattuso riguardanti l’attaccante dell’Inter

L’ascesa di Francesco Pio Esposito nel panorama del calcio italiano non conosce soste. Dopo essersi caricato sulle spalle il peso dell’attacco dell’Inter guidata da Cristian Chivu, il giovane e talentuoso centravanti è ora pronto a scardinare anche le rigide gerarchie della Nazionale italiana. Le sue recenti e convincenti prestazioni sul rettangolo verde hanno aiutato i nerazzurri a mantenere la leadership in campionato a quota 69 punti, trasformandolo di fatto nel “detonatore” tattico su cui il commissario tecnico Gennaro Gattuso vuole fermamente scommettere in vista dei delicatissimi playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord.

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La scelta di Gattuso: il bomber che serve all’Italia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 2005 ha letteralmente stregato il CT azzurro grazie a una impressionante continuità di rendimento e a una personalità fuori dal comune per la sua età. In un reparto offensivo che deve purtroppo fare i conti con l’infortunio di Gianluca Scamacca, il giovane bomber lanciato in Serie A rappresenta il “kit di pronto soccorso” ideale per risolvere i problemi dell’Italia.

Pio Esposito si candida così a un ruolo da grande protagonista nella cruciale sfida di Bergamo, superando la folta concorrenza di Moise Kean, apparso decisamente appannato nel recente scontro diretto di Firenze, e di Mateo Retegui, costretto ai box dallo scorso 13 marzo.

Il rammarico di Firenze e il progetto giovani dell’Inter

Non è un caso che il talento nerazzurro sia stato l’ultimo ad aver segnato con la maglia della Nazionale e l’unico a brillare realmente nella recente e amara trasferta contro la Norvegia. Il comprensibile rammarico per il miracolo del portiere spagnolo De Gea, che gli ha clamorosamente negato la prima doppietta nel massimo campionato e il possibile gol-scudetto contro la Fiorentina, è ormai alle spalle.

Gattuso vede in lui il vigore fisico necessario per abbattere il solido muro difensivo nordirlandese. Giovedì sera Pio Esposito giocherà, forse non dall’inizio, ma con l’assoluta consapevolezza di chi ha le qualità per trascinare un intero Paese verso la qualificazione. Per la dirigenza dell’Inter, ammirare il proprio “ragazzone dagli occhi dolci” brillare in azzurro rappresenta la definitiva consacrazione del progetto sportivo. È la lucida conferma della bontà della linea verde voluta dalla proprietà Oaktree e magistralmente rifinita dal lavoro quotidiano di mister Chivu alla Pinetina.