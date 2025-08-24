Pioli, le parole del tecnico viola post Cagliari Fiorentina - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Pioli dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Fiorentina

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Pioli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Fiorentina di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Per lo svolgimento della partita, il risultato è anche giusto. Sul gol ci siamo posizionati male, la vittoria ci è sfuggita per poco. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, meglio nel secondo ma non siamo riusciti a vincere. Su tutto, siamo insieme solo da 40 giorni. Volevo dare continuità alla squadra che aveva fatto bene giovedì. Dobbiamo essere più compatti e rapidi, ci sono tante cose da fare ma vedo la giusta attenzione e volontà. Meglio nel secondo tempo, peccato per la mancata vittoria. Non credo che sia stato solo il cambio di Mandragora o quello di Viti, che ha alzato la qualità del palleggio. Mandragora è un giocatore importante, non ha fatto la preparazione con continuità e ci darà una mano. Se il club troverà qualche soluzione si farà trovare pronto. Ora concentriamoci solo sulla prossima gara. Dobbiamo riprendere energie in vista della Conference League e chiudere questo preliminare. Poi penseremo al Torino»