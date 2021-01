Pioli: «Ibra tornerà contro il Cagliari. Sette assenze pesanti per noi come per chiunque»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. Le sue parole

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue parole.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

ASSENZE – «Sette assenze sono tante per noi come per qualsiasi squadra ma non abbiamo perso la nostra identità e il nostro modo di stare in campo. Nel momento in cui stavamo crescendo è arrivato il secondo gol loro e lì abbiamo fatto maggiore fatica».

SCUDETTO – «La squadra poteva spaventarsi di questa situazione, stanotte abbiamo saputo dell’assenza di Krunic e Rebic, ma la risposta è stata ottima. Non avevo dubbi perché non si raggiungono i risultati che abbiamo raggiunto senza questi valori. Sapevamo che se c’è una squadra che poteva metterci in difficoltà è la Juventus. Se vado ad analizzare i gol potevamo stare più attenti».

IBRAHIMOVIC – «Sta meglio, la prossima è tra tre giorni. Vediamo, valutiamo giorno dopo giorno. A Cagliari, di lunedì, sarà in campo e spero di ritrovarne anche altri. Per sabato vediamo quale sarà la scelta migliore».