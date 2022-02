ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli: «Partita non da Milan. Scudetto? Continuate a chiedere ma…». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Stefano Pioli a Dazn dopo Salernitana-Milan.

PARTITA – «Quando non giochiamo da Milan è giusto essere delusi, lo siamo tutti. Avevamo cominciato bene ma non siamo stati precisi e lucidi nel gestire il pallone. Non siamo riusciti a dominare e abbiamo commesso errori difensivi che era da un po’ che non commettevamo. Siamo riusciti a pareggiarla ma dovevamo fare meglio».

LEAO – «Non è mancato solo lui. Ho insistito con lui per tenerlo largo. Non è stato così determinante come nelle ultime partite, ma avesse fatto quel gol commenteremmo un’altra prestazione. Oggi siamo stati frenetici, volevamo chiuderla subito. Anche ad inizio secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni. Dopo il loro 2-1 abbiamo avuto una buona reazione ma non era la serata giusta».

5 PUNTI PERSI CON SPEZIA E SALERNITANA – «Pensiamo a giocare come sappiamo. Basta fare una rincorsa in più per impedire un cross. Ora è inutile pensare a dove potevamo essere e cerchiamo di fare meglio le cose che sappiamo fare. Abbiamo la motivazione per fare sempre meglio».

SCUDETTO – «Intorno al Milan c’è una situazione strana. Nessuno di voi pensa che possa vincere lo scudetto e poi me lo chiedete. Sappiamo di essere forti e dobbiamo fare meglio di così. Il livello del campionato è alto e il girone di ritorno è più complicato. Oggi serviva una prestazione diversa contro una Salernitana che è stata determinata. Non siamo stai presuntuosi ma è mancata la qualità».

QUOTA SCUDETTO – «È alta, l’obiettivo è quello di superare il punteggio dell’anno scorso. Oggi siamo alla pari. Le prime 5 sono molto forti e il livello è molto alto. Dobbiamo continuare a spingere e riprendere il nostro campionato».