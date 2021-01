Pippo Inzaghi sicuro: «Il Milan può vincere lo scudetto» – VIDEO

Filippo Inzaghi ha parlato dell’ottimo momento vissuto dal Milan corsaro anche sul campo del Vigorito contro il suo Benevento

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Milan, Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha così parlato delle possibilità che hanno i rossoneri di vincere lo scudetto.

EMOZIONI – «Simile a quando affrontai mio fratello per la sfida con la Lazio. Ho un rapporto splendido e particolare con il Milan e con tutto l’ambiente, da questo momento torneremo a farci il tifo a vicenda. Fa piacere vederli in testa alla classifica, è il premio al lavoro fatto da dirigenti che conoscevano benissimo la situazione e sono intervenuti in modo corretto».