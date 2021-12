Pique: «Cristiano Ronaldo migliore tra gli uomini. Ma Messi non è umano»

Gerard Pique, difensore del Barcellona, ha fatto un paragone tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: le sue parole

DICHIARAZIONI – «Penso che entrambi siano fantastici. Stiamo parlando di due tra i migliori della storia di questo sport. Ho sempre detto che Messi ha un talento che non ha nessun altro. La velocità nel controllare la palla. La palla è sempre lì, non si scosta mai più di tanto. È impossibile fermarlo, non ho visto nessun altro come lui. Ronaldo è diverso: è alto, forte, completo. Può fare qualsiasi cosa. Può segnare in ogni modo. Ma per me Cristiano Ronaldo è il migliore degli umani, ma Messi non è umano».