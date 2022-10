Pirlo: «Far parte del documentario su Mazzone un vero piacere. A lui devo tanto della mia carriera»

Andrea Pirlo, allenatore del Karagumruk e protagonista del documentario dedicato a Mazzone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Andrea Pirlo, allenatore del Karagumruk e protagonista del documentario dedicato a Mazzone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Ho accettato subito con grande entusiasmo perché il mister è stato molto importante per me nella mia carriera. Essere parte di questo progetto mi ha fatto davvero molto piacere. . Mazzone mi fece capire subito quanto credesse in me e mi indicò la mia nuova posizione in campo. Ho subito assecondato le sue scelte e per come me l’aveva spiegata ero entusiasta della nuova idea di gioco. Mazzone oggi? Si sarebbe arrabbiato moltissimo e forse sequestrerebbe i telefoni…».