Pirlo, il figlio chiarisce: «Commenti sulla Juve? Non ero io...» - FOTO

Il figlio di Andrea Pirlo ha fatto chiarezza sul alcune frasi contro la Juventus uscite sul web nei giorni scorsi

Attraverso le sue Instagram stories, Nicolò Pirlo ha voluto fare chiarezza dopo le sue presunte parole di ieri su Twitter contro la Juve di Allegri. Ecco cos’ha detto il figlio del Maestro.

PAROLE – «È successa una cosa che mi ha preoccupato molto e di cui molti giornali stanno parlando, quindi voglio fare queste storie per spiegare. Un mio profilo fake su Twitter ha fatto dei commenti sulla Juve e su mio padre. Dato che i giornali di mezza Italia lo stanno repostando volevo rassicurarvi tutti: non è il mio profilo. Smettetela di mettermi in bocca argomenti che non mi interessano».

