Pirlo: «Ronaldo sembra un robot. Arthur? Ottima prestazione»

Andrea Pirlo ha parlato della prestazione della sua Juve nella gara contro lo Spezia: le parole del tecnico bianconero

Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Juventus TV dopo la gara vinta contro lo Spezia.

CRISTIANO RONALDO – «Sembra un robot. E’ arrivato allenato, a casa si è tenuto in forma. A noi basta la presenza, in partita ti dà sempre qualcosa in più».

ARTHUR – «Ottima prestazione, l’abbiamo messo un popiù davanti alla difesa: loro giocavano con tre centrocampisti e abbiamo pensato che in fase di costruzione così fosse un po’ più libero, più arretrato davanti a Bonucci con Bentancur nel centro sinistra. In fase difensiva tornavamo a quattro. Comunque sta crescendo».