Pisa, Hiljemark dopo il 5-0 col Como: «Loro una delle squadre più forti d’Italia ma abbiamo regalato i primi due gol. Affronteremo le ultime partite con orgoglio»

Pisa, Hiljemark ha parlato così dopo la sconfitta per 5-0 contro il Como. Le dichiarazioni post match di Serie A 2025/26

Al termine della sfida, l’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la netta sconfitta per 5-0 subita sul campo del Como. Il tecnico svedese ha fatto il punto della situazione con grande lucidità, evidenziando le ingenuità difensive commesse dai suoi ragazzi ma tracciando già la rotta per le prossime fondamentali sfide di campionato.

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Gli errori iniziali e il peso del calendario

Il divario tecnico in campo si è fatto sentire, ma a compromettere irrimediabilmente la gara sono state soprattutto le disattenzioni nei primi minuti di gioco. Queste le sue parole a caldo per spiegare il crollo della squadra: “La gara era molto difficile, contro una delle squadre più forti d’Italia: abbiamo regalato i primi due gol e dopo è diventato tutto più complicato. Mancano otto partite, cinque contro squadre vicine a noi e altre contro squadre che giocano per altri obiettivi. Dobbiamo affrontarle con orgoglio, stasera è un risultato molto duro ma era molto difficile trovare dei punti. La mentalità per la prossima partita non cambia”.

Un messaggio chiaro indirizzato a tutto l’ambiente: è severamente vietato abbattersi, nonostante la retrocessione praticamente già scritta.

L’approccio tattico e i rimpianti sulle ripartenze

Interrogato sulle scelte iniziali e se, col senno di poi, voleva qualcosa di diverso dall’inizio, l’allenatore nerazzurro ha spiegato il piano partita originario. L’intenzione era quella di colpire i lariani sfruttando gli spazi, ma la grave mancanza di cinismo negli ultimi venti metri ha fatto la differenza.

Il mister ha infatti precisato: “Abbiamo iniziato bene, trovando 3-4 transizioni positive ma non le abbiamo sfruttate tanto. Poi abbiamo regalato i primi due gol, loro sono molto forti in questo. Nel secondo tempo abbiamo cercato di cambiare per avere più peso offensivo, qualcosa ha funzionato ma altro no”.

Ora il Pisa è chiamato a resettare la mente, lavorando in settimana per correggere gli automatismi difensivi e ritrovare compattezza.