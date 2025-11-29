Inter News
Pisa Inter, assente a sorpresa tra i convocati di Chivu: Bonny non paretirà per la trasferta toscana per un problema! Ecco quali sono le condizioni dell’attaccante francese
Brutte notizie dell’ultim’ora scuotono la vigilia della Beneamata. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, dovrà fare a meno di una pedina fondamentale per la delicata trasferta contro il Pisa all’Arena Garibaldi e valida per la tredicesima giornata.
Ange-Yoan Bonny, giovane e promettente attaccante francese, non potrà essere della partita a causa di una sindrome influenzale che gli impedirà di prendere parte alla sfida di Serie A. La notizia è stata riportata da Sky Sport, che ha confermato il forfait improvviso del centravanti, costretto a restare a Milano per recuperare.
Una perdita pesante per Chivu
Per Chivu e il suo staff, questa è una perdita significativa, dato che Bonny si stava ritagliando uno spazio importante nelle rotazioni offensive, diventando una risorsa preziosa in grado di spaccare le partite a gara in corso. Nonostante ciò, il reparto avanzato dell’Inter rimane comunque competitivo, con Lautaro Martínez, Marcus Thuram e il giovane Francesco Pio Esposito pronti a prendersi la responsabilità in attacco.
Il ritorno di Mkhitaryan
Tuttavia, una buona notizia arriva in casa nerazzurra: Henrikh Mkhitaryan, che ha recuperato dal lungo infortunio muscolare, torna tra i convocati per la sfida contro il Pisa. Il centrocampista armeno, faro della manovra interista, ha finalmente smaltito il problema fisico e sarà disponibile per rientrare in panchina, portando esperienza e qualità alla squadra di Chivu.
