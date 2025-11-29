Pisa Inter, assente a sorpresa tra i convocati di Chivu: Bonny non paretirà per la trasferta toscana per un problema! Ecco quali sono le condizioni dell’attaccante francese

Pisa Inter, assente a sorpresa tra i convocati di Chivu: Bonny non paretirà per la trasferta! Ecco quali sono le condizioni dell’attaccante francese

Brutte notizie dell’ultim’ora scuotono la vigilia della Beneamata. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, dovrà fare a meno di una pedina fondamentale per la delicata trasferta contro il Pisa all’Arena Garibaldi e valida per la tredicesima giornata.

Ange-Yoan Bonny, giovane e promettente attaccante francese, non potrà essere della partita a causa di una sindrome influenzale che gli impedirà di prendere parte alla sfida di Serie A. La notizia è stata riportata da Sky Sport, che ha confermato il forfait improvviso del centravanti, costretto a restare a Milano per recuperare.

Una perdita pesante per Chivu

Per Chivu e il suo staff, questa è una perdita significativa, dato che Bonny si stava ritagliando uno spazio importante nelle rotazioni offensive, diventando una risorsa preziosa in grado di spaccare le partite a gara in corso. Nonostante ciò, il reparto avanzato dell’Inter rimane comunque competitivo, con Lautaro Martínez, Marcus Thuram e il giovane Francesco Pio Esposito pronti a prendersi la responsabilità in attacco.

Il ritorno di Mkhitaryan

Tuttavia, una buona notizia arriva in casa nerazzurra: Henrikh Mkhitaryan, che ha recuperato dal lungo infortunio muscolare, torna tra i convocati per la sfida contro il Pisa. Il centrocampista armeno, faro della manovra interista, ha finalmente smaltito il problema fisico e sarà disponibile per rientrare in panchina, portando esperienza e qualità alla squadra di Chivu.