Pisa Juve, l’analisi di Andrea Bargione: «Ecco la differenza con la Juventus del passato!» – VIDEO

Pisa Juve, l’analisi nel post gara di Andrea Bargione: «Ecco la differenza con la Juventus del passato!» – VIDEO

Andrea Bargione, nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Pisa Juve, ha analizzato così della vittoria dei bianconeri per 0-2 in Serie A.

PAROLE – Bisognava vincere, era necessario vincere, si soffre ma si vince. Ed è quello che fa la differenza con la Juve del passato, Secondo me, col recente passato: si soffriva, alle volte si andava un po’ sotto, alle volte mentalmente ci si bloccava. Invece no. La Juventus ha vinto, ha vinto con coraggio, ha vinto con forza mentale, ha vinto, grazieai Cambi di Spalletti che forse all’inizio non ha fatto le scelte più giuste in campo, ma con il cambio di Zhegrova e il riposizionamento degli altri elementi, Perché è stata quella forse la chiave.

Ha cambiato il corso della sfida perché poi Zhegrova è entrato, Tra l’altro non stava neanche benissimo in settimana non è stato super bene, però è entrato e ha fatto veramente la differenza lì davanti. Quindi una Juve che si ha rischiato tanto, ma che da quei rischi, e forse anche da quello che ha imparato in passato, è riuscita a vincere Poi una partita che è fondamentale, perché è vero che gli altri devono ancora giocare, ma intanto vinciamo, vinciamo le partite, vincerle così secondo me ti dà una spinta ulteriore per poi andare a proseguire questo filotto che adesso diventa veramente interessante. Ragazzi, perché ora ora inizia il mercato, possono succedere tante cose».

