Pisa, il sogno è il Cholito: un altro Simeone sotto la torre, come il padre; le ultime

Pisa, il Cholito Giovanni Simeone è il primo obiettivo di calciomercato dei toscani: indosserà la maglia nerazzurra come il padre?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Pisa sta affrontando una trattativa complessa ma sentita per riportare in Toscana Giovanni Simeone, individuato come il grande obiettivo di mercato per il ruolo di centravanti. Il Cholito è in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra, che non ha al momento valide alternative di pari livello. L’interesse è concreto e profondo, rafforzato anche dal legame familiare con la città: il padre Diego vestì la maglia del Pisa tra il 1990 e il 1992, un dettaglio romantico che i dirigenti Vaira e Corrado stanno sfruttando per rafforzare il pressing.

La trattativa, però, coinvolge due fronti: da una parte il Napoli, proprietario del cartellino, e dall’altra lo stesso Simeone, che sta valutando con attenzione quale sia la destinazione più adatta per rilanciarsi da protagonista. Dopo stagioni passate da “gregario di lusso” – con due scudetti vinti coi partenopei – l’attaccante argentino è alla ricerca di un ruolo centrale. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze in Serie A, ma con appena 393 minuti complessivi: una media di meno di 15 minuti a gara. E con l’arrivo di Lorenzo Lucca a Napoli come vice-Lukaku, il suo spazio rischia di ridursi ulteriormente.

Il Pisa rappresenterebbe per Simeone una vera occasione di rilancio, con la possibilità di tornare ai livelli di Verona, dove fu autore di 17 reti in 35 partite. I contatti tra le parti sono costanti, e l’ottimismo resta alto: l’ambiente nerazzurro ha già accolto con entusiasmo l’ipotesi, segno del forte legame rimasto con il cognome Simeone.

Parallelamente, il mercato del Pisa continua a muoversi: secondo La Gazzetta dello Sport, ieri sono arrivati in ritiro anche Simone Scuffet e Chibuike Akinsanmiro, entrambi in attesa dell’annuncio ufficiale. Sempre dal Napoli potrebbe giungere anche Alessio Zerbin, in un’operazione congiunta che faciliterebbe la partenza di Bonfanti, richiesto in Serie B da Mantova, Entella e Catanzaro.