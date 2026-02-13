Connect with us
Hanno Detto

Pisa, Hiljemark nel post gara: «Ci sono tante cose positive, e dobbiamo proseguire su questa squadra»

Published

22 minuti ago

on

By

hiljemark

Pisa, Hiljemark analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Pisa Milan, terminata 1-2 è la l’anticipo della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara in conferenza stampa le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri, Oscar Hiljemark:

PAROLE «È difficile, ma secondo me dobbiamo migliorare le piccole cose. Devo anche vedere l’atteggiamento di squadra, e tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta. Ho sbagliato 3 volte, abbiamo preso un rigore e il gol, e queste sono le conseguenze contro le grandi squadre. Ci sono tante cose positive, e dobbiamo proseguire su questa squadra».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

FIORENTINA «Io devo fare le scelte che penso siano le migliori per la squadra. Sarà una partita per noi e per i tifosi. Io voglio vincere, sennò è inutile che andiamo a Firenze. È una partita con tanta ambizione, ma da domani dobbiamo pensare come vincere».

IN COSA MIGLIORARE – «Deve vincere. Questo è calcio, si gioca per prendere i tre punti, sennò è difficile. Da domani bisogna ripartire e lavorare perché si gioca per i 3 punti».

