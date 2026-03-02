Connect with us
Pisa, Hiljemark nel post gara: «Prestazione della squadra è stata positiva. Avremmo meritato di portare a casa i tre punti»

37 minuti ago

Pisa, il tecnico degli nerazzurri Hiljemark ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro il Bologna. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Pisa e Bologna valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei nerazzurri, Oscar Hiljemark, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

 PAROLE – «La prestazione della squadra è stata positiva e, per quanto visto in campo, avremmo meritato di portare a casa i tre punti. Sono davvero soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi: abbiamo creato diverse occasioni importanti, ma il portiere avversario è stato decisivo. Odgaard ha realizzato una rete di grande qualità. Chi è sceso in campo ha fatto una partita di livello. In questo momento dobbiamo concentrarci esclusivamente su come giochiamo e su ciò che produciamo. Serve continuare a lavorare, perché anche la sfortuna fa parte del percorso».

 CASO TRAMONI – «Non c’è nessun caso, ho semplicemente preso decisioni tecniche, come succede normalmente nel calcio. Stagione? Siamo consapevoli che sia una stagione complicata, soprattutto sotto il profilo realizzativo in casa. Ma se continuiamo a lavorare bene durante la settimana, con serietà e intensità, i risultati prima o poi arriveranno».

