Pisa Verona ad alta tensione, scontri prima del match: cosa è successo

Pisa Verona: violenti scontri tra ultras prima della partita. La situazione è tornata alla normalità a ridosso del match. Ci sono anche feriti

Momenti di alta tensione oggi, sabato 18 ottobre, a poche ore dal fischio d’inizio del match Pisa Verona allo stadio “Arena Garibaldi”. Poco prima di mezzogiorno, infatti, si sono verificati violenti scontri tra gli ultras del Pisa e del Verona nella zona di via Piave, a ridosso del centro cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni, le due tifoserie si sarebbero affrontate con bastoni, mazze, caschi e fumogeni, dando vita a un vero e proprio campo di battaglia. Alcuni testimoni riferiscono di aver udito anche bombe carta e di aver visto diverse persone scappare in preda al panico. Il bilancio provvisorio parla di due tifosi del Verona feriti, entrambi con traumi cranici, fortunatamente non gravi. In un primo momento si era temuto che anche alcuni agenti di polizia fossero rimasti coinvolti, ma la notizia è stata smentita: nessun ferito tra le forze dell’ordine.

Gli scontri di Pisa Verona sarebbero iniziati quando circa 200 tifosi veronesi sono arrivati alla stazione di San Rossore e si sono diretti a piedi verso lo stadio, senza scorta, passando per via Piave. Proprio lì hanno incrociato un gruppo di ultras pisani e nel giro di pochi minuti è esplosa la violenza. Polizia e carabinieri, accorsi rapidamente sul posto, hanno dovuto usare i lacrimogeni per disperdere i gruppi e riportare la calma.

Un video circolato sui social mostra un uomo rimasto a terra ferito, circondato da altri tifosi e dal fumo dei fumogeni. Le immagini, diventate virali, hanno suscitato grande indignazione tra i cittadini e tra le istituzioni sportive, che condannano duramente ogni forma di violenza legata al calcio.

La rissa tra Pisa e Verona ha generato paura tra i residenti: molti commercianti della zona hanno abbassato le saracinesche e chiuso i locali per precauzione. Si registrano danni ad alcune auto parcheggiate e a vetrine colpite accidentalmente durante i tafferugli.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificare i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza e ai filmati pubblicati in rete. Si attendono provvedimenti e possibili Daspo per i partecipanti agli scontri.

L’episodio di oggi getta un’ombra pesante sulla sfida Pisa Verona, che si sarebbe dovuta giocare in un clima di sport e passione calcistica. Ancora una volta, però, la violenza ha preso il sopravvento, rovinando una giornata che avrebbe dovuto essere solo di calcio.