Pisacane dopo Juventus Cagliari: «Abbiamo fatto delle cose buone, ma dobbiamo essere più smaliziati. Palestra? Siamo felici di averlo individuato»

Pisacane dopo Juventus Cagliari ha analizzato la prestazione della sua squadra nella sconfitta contro la i bianconeri elogiando i suoi in diversi aspetti

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato nel post gara del match valido per la 13a giornata di Serie A contro la Juventus svoltosi all’Allianz Stadium. Il suo intervento ai microfoni di DAZN:

GARA – «E’ normale che quando hai di fronte la Juve tutto quello che fai anche di buono a volte sembra che ha un peso diverso. Siamo andati in vantaggio ed è stato un peccato perché abbiamo sbagliato una scalata, dovevamo accorciare prima su McKennie con Obert, però è stato un peccato. Non mi sento neanche di condannare la mia squadra perché di fronte avevamo un avversario con dei valori importanti e mi piace pensare più alle cose buone fatte».

OCCASIONI – «Dispiace anche a me, soprattutto per i ragazzi, perché penso alle due occasioni del secondo tempo sicuramente create in uno stadio del genere. Mi lascia il dispiacere di non averla gestita meglio. Il carattere per una squadra come la nostra che lotta per un obiettivo non può non averlo. E’ normale che su certe occasioni dobbiamo essere più smaliziati. Quando ti ritrovi una squadra con un’età media del genere c’è da lavorare anche nello smaliziare i ragazzi. Ci sono state cose buone e meno buone, ma la squadra ha mostrato personalità e coraggio».

PALESTRA – «Siamo felici, anche grazie al direttore Angelozzi, di aver individuato un profilo del genere. Questo la dice anche sul progetto che stiamo cercando di portare avanti. Oggi non era al 100%, mi auguro che lui non perdi l’umiltà, rimanga verticale. Ha veramente potenziale per il nostro calcio».