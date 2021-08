Pjanic Napoli, la pazza idea non tramonta: il club ha parlato con l’agente del bosniaco

Calciomercato Napoli: gli azzurri non mollano la pista che porta a Miralem Pjanic. Il club avrebbe parlato anche con l’agente del bosniaco

Il calciomercato Napoli fino a questo momento ha battuto un solo colpo, quel Juan Jesus a parametro zero per rinforzare la difesa. Spalletti, però, ha chiesto anche un centrocampista e nelle ultime ore sarebbe rimbalzata con insistenza la candidatura di Miralem Pjanic. Il bosniaco è ormai in rotta con il Barcellona, vive da separato in casa, ma i costi del suo stipendio sono più che proibitivi per il club partenopeo.

L’allenatore azzurro avrebbe già telefonato al calciatore, allenato ai tempi della Roma, per testarne le intenzioni per un possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio. Ma i contatti non si sarebbero fermati qui. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, lo stesso Napoli avrebbe parlato con Fali Ramadani, agente di Pjanic, per capire i margini della trattativa. Si proverà ancora un po’, prima di archiviare quello che sarebbe poi solo un sogno di fine estate.