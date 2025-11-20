Playoff Mondiale, arriva la proposta di Montella: «Chiederò alla Federazione di fermare il campionato l’ultima domenica. Anche Gattuso sarebbe contento»

Playoff Mondiale, la clamorosa proposta del ct della Turchia Vincenzo Montella: «Chiederò alla Federazione di fermare il campionato»

Vincenzo Montella ha avanzato l’idea di sospendere il campionato di Serie A nel mese di marzo, in concomitanza con i playoff che assegneranno gli ultimi posti per i Mondiali del 2026, in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Gli spareggi vedranno protagonista anche l’Italia di Gattuso, attesa dalla semifinale contro l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, da una finale in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia. Tra le nazionali coinvolte c’è anche la Turchia: Calhanoglu, Yildiz e compagni affronteranno la Romania con l’obiettivo di conquistare la finale e sfidare chi uscirà dal duello Slovacchia-Kosovo. Ecco le parole a Sky Sport del ct della Turchia:

PAROLE – «Campionato si deve fermare prima? Sarei molto contento. Ho tre giocatori in Serie A, chiederò come già fatto alla Federazione di fermare il campionato l’ultima domenica. Se ti arrivano lunedì non puoi fare un allenamento vero fino a mercoledì e giovedì c’è il pre-gara. Avere due giorni in più fa la differenza. Anche Gattuso ne sarebbe contento».

«Italia favorita o nel calcio non ci sono più certezze? Il calcio ce lo dice costantemente. Malta ha fatto diversi punti, in passato non ce la faceva, così come le Isole Far Oer. L’Italia deve fare il massimo, poi eventualmente in finale affronterà il Galles o la Bosnia fuori casa. Parlo del Galles, perché l’ho affrontato diverse volte negli ultimi anni: in casa si trasforma, una gara molto ostica. Devi fare il massimo per andare ai Mondiali».

