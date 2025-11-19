Playoff Mondiali 2026 Europa: regolamento e calendario

Tutto sugli spareggi europei per accedere alla fase finale, da come funzionano al programma delle partite: playoff Mondiali 2026 Europa

Le ultime 4 delle 16 Nazionali europee che parteciperanno ai Mondiali 2026 verranno fuori dai playoff, in programma nel mese di marzo 2026. Agli spareggi prenderanno parte le seconde classificate nei 12 gironi di qualificazione europei, fra cui l’Italia di Gennaro Gattuso, più le migliori quattro vincitrici dei gironi dell’ultima Nations League che non si sono qualificate attraverso le qualificazioni . Tutto sui Playoff Mondiali 2026 Europa: date, squadre, sorteggio e calendario.

Formula playoff Mondiali Qatar 2026

Accedono ai playoff, come detto, 16 squadre in tutto, le 12 seconde nei 12 gironi di qualificazione europei più le 4 migliori non qualificate dell’ultima Nations League. Le 16 squadre, mediante un sorteggio, saranno divise in 4 gironi da 4 Nazionali ciascuno.



In ogni girone sono state individuate 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinali in gara unica, che determineranno le due finaliste, le quali si affronteranno sempre in gara unica. Da ogni girone uscirà, pertanto, una sola qualificata.

Sorteggio playoff Mondiali 2026 Europa

A definire i quattro gironi dei playoff sarà un sorteggio, che si svolgerà giovedì 20 novembre 2026, alle ore 13 a Zurigo, in Svizzera. Saranno composti quattro ‘gruppi’ o ‘percorsi’ (A, B, C, D) di 4 squadre ciascuno (due teste di serie e due non teste di serie in ogni gruppo).

Le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinale (gara unica), e le vincenti si scontreranno in finale (gara unica). Una sola squadra per ogni percorso accederà alla fase finale dei Mondiali.

Quando si giocano i playoff?

Le semifinali dei tre gironi degli spareggi si disputeranno giovedì 26 marzo 2026, mentre le quattro finali si giocheranno martedì 31 marzo 2026. Le semifinali si giocheranno in casa delle squadre teste di serie, il campo della finale sarà invece deciso per sorteggio.

Semifinali playoff: giovedì 26 marzo 2026

Finali playoff: martedì 31 marzo 2026

Chi partecipa ai playoff Mondiali 2026 Europa?

Prima fascia – ITALIA, Turchia, Danimarca, Ucraina (migliori 4 teste di serie);

Seconda fascia – Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles (teste di serie dalla 4ª all’8ª);

Terza fascia – Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (non teste di serie);

Quarta fascia – Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord (vincitrici gironi Nations League).

Teste di Serie e cosa comporta

Le 12 squadre qualificate ai playoff sono state suddivise in ‘Teste di serie’ e ‘Non teste di serie’. Saranno ‘Teste di Serie’ le 8 migliori Nazionali classificatesi al 2° posto nel loro girone eliminatorio (con il punteggio più alto), dunque le Nazionali della prima e della seconda fascia.

Le ‘Non teste di serie’, invece, saranno le 4 peggiori seconde delle Qualificazioni più le quattro migliori non qualificate della Nations League, dunque le Nazionali della terza e della quarta fascia. Il vantaggio per le Nazionali ‘Teste di serie’ sarà quello di giocare in casa la semifinale dei playoff.