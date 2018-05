Rinvio playoff Serie B: alcuni mancati pagamenti del Bari potrebbero cambiare la classifica e “agevolare” il Cittadella. Si va verso il rinvio delle partite

I playoff di Serie B potrebbero slittare. La decisione non è ufficiale, ma manca poco. La Lega di Serie B e la FIGC hanno preso in considerazione l’ipotesi di un rinvio dopo quanto accaduto al Bari. La società pugliese è stata deferita per il ritardo in alcuni pagamenti Irpef e contributi Inps nei primi mesi del 2018. Un deferimento del genere potrebbe portare a una penalizzazione nella stagione regolare per il Bari, anche se gli verrebbero decurtati solo pochi punti. Il problema è che il Bari ha concluso a 67 lunghezze, col Cittadella a 66. Se venisse tolto solo un punto, la classifica rimarrebbe invariata (negli scontri diretti sono favorevoli ai biancorossi), ma se i punti tolti fossero di più – una eventualità molto probabile – allora il Bari potrebbe trovarsi sotto il Cittadella e cambierebbe la classifica. In quel caso ci sarebbe una modifica importante anche per quanto riguarda i playoff.

Al momento il quarto di finale dei playoff in gara secca vede il Bari giocare al San Nicola contro il Cittadella. In caso di pareggio, il Bari accederebbe alla semifinale per via della classifica migliore. Va da sé che uno stravolgimento nella classifica, porterebbe a un grosso cambiamento anche nei playoff: Cittadella e Bari potrebbero invertirsi e quindi anche il fattore campo potrebbe cambiare. In caso di penalità, il Bari potrebbe trovarsi sotto il Cittadella e essere obbligato a andare a vincere al Tombolato. La data dell’udienza presso il Tribunale Federale è stata anticipata dal 1 giugno al 25 maggio, ma poi bisognerà attendere il giudizio di appello, dato che entrambe le parti possono fare ricorso. Per il verdetto definitivo bisogna attendere, è impossibile giocare il 26 maggio, come previsto. Slitta la gara, slittano i playoff.

